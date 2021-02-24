بايدن يتفقّد ولاية تكساس بعد موجة الصقيع الحادة

2021/02/24 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ الرئيس، جو بايدن، وزوجته جيل، سيزوران، الجمعة، مدينة هيوستن في تكساس لتفقّد الولاية الجنوبية بعد الأضرار الفادحة التي تسبّبت بها في الأسبوع الماضي موجة صقيع قطبي نادرة حرمت ملايين السكّان من الكهرباء ومياه الشرب.

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