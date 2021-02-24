لأول مرة.. محكمة ألمانية تستعد للحكم على اثنين من رجال الأسد في جرائم ضد الإنسانية

2021/02/24 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عقد من الزمان على شن بشار الأسد حربه الوحشية على الشعب السوري، تستعد أحد المحاكم في ألمانيا، للحكم الأربعاء، في أول قضية في جرائم النظام، والتي قد تكون بداية للعدالة والمساءلة، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

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