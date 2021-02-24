من لنكولن إلى الجزيرة التي حرّرت العالم

2021/02/24 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هو نهب ممنهج تاريخي طويل الأمد.هايتي الفقيرة ابتدأت حياتها بدَين ظالم، لرضا الأثرياء الظالمين"

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