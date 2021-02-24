بايدن والكاظمي يناقشان الهجمات الصاروخية في العراق

2021/02/24 | 08:02 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقشا، خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف، واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات.

ولا تتسبب معظم الهجمات في سقوط ضحايا، لكن أحدث الهجمات الصاروخية يوم الاثنين كان الهجوم الثالث في العراق خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع الذي يستهدف مناطق تستضيف قوات أميركية أو دبلوماسيين أو متعاقدين في المنطقة الخضراء.

وعادة ما تطلق الصواريخ في مثل هذه الهجمات جماعات يقول مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

وكانت السلطات العراقية أعلنت، أمس الثلاثاء، سقوط صواريخ "كاتيوشا" على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، سقط أحدها قرب السفارة الأميركية التي أطلقت صفارات الإنذار عقب الهجوم، في تصعيد أمني جديد يشهده العراق على صعيد الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة ضد الوجود الأميركي في البلاد.

وجاء لهجوم بعد أقل من 48 ساعة على قصف مماثل استهدف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، وأسفر عن إصابة متعاقد أجنبي مع شركة أميركية تعمل في مجال تقديم الدعم الفني لطائرات "F16" العراقية.

ووفقاً لبيان مقتضب صدر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، فإنّ القصف لم يسفر عن أي إصابات، غير أنه ألمح إلى انتظار بيان آخر بعد انتهاء "التحقيق والمتابعة".

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه على المنطقة الخضراء، بعد صمت دام لنحو شهرين، جرى خلاله الحديث عن هدنة غير معلنة منحتها الفصائل المسلحة الموالية لإيران لواشنطن، وتعهدت بعدم استهداف سفارتها في بغداد.

(رويترز، العربي الجديد)

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