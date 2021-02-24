البيت الأبيض: بايدن والكاظمي اتفاقا على محاسبة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية

2021/02/24 | 08:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكد البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقشا الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على أن المسؤولين عنها "يجب أن يحاسبوا بشكل كامل".

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ولم تسفر معظم الهجمات عن سقوط ضحايا ، بيد ان الهجوم الصاروخى الاخير الذى وقع يوم الاثنين هو الثالث فى العراق خلال اسبوع فقط الذى يستهدف مناطق المنطقة الخضراء التى تستضيف قوات او دبلوماسيين او مقاولين امريكيين.

وعادة ما تطلق الصواريخ في مثل هذه الهجمات من قبل جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

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