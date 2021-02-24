2021/02/24 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

لجأ لبنان إلى العراق لتأمين “النفط الأسود” لشركة كهرباء لبنان لتجنيب البلد شبح الدخول في العتمة بعد انتهاء عقده مع الشركة الجزائرية المصدّرة للنفط “سوناطراك”.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريموند غجر في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن لبنان بلغت رسمياً بقرار مجلس الوزراء العراقي الذي ينصّ على تزويد لبنان بكميّة 500 ألف طنّ من النفط الأسود (heavy fuel oil) لفترة سنة، على أن يتمّ الدفع بعد ستّة أشهر من تاريخ التسلم عن طريق حساب يتمّ فتحه في (مصرف لبنان) لصالح وزارة المالية العراقية، ويُستعمل لتسديد فواتير تحددها الوزارة وهي عبارة عن خدمات واستشارات يمكن أن تكون سياحية أو طبية أو أي خدمات أخرى.

واضاف ان مجلس الوزراء العراقي سيحدّد كيفية صرف تلك الأموال التي ستبقى في لبنان ويتمّ دفعها بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية”.

ووصف غجر الاتفاق بـ”الإيجابي جداً للدولة اللبنانية”، وقال: لا أعتقد أن هناك اتفاقا أفضل من أن يحصل لبنان على نفط ثمنُه بالعملة الصعبة، مع إمكانية أن تبقى الأموال داخل لبنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يزوّد لبنان بـ500 ألف طن من النفط الأسود) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يزوّد لبنان بـ500 ألف طن من النفط الأسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).