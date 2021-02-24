2021/02/24 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية أن جسما غامضا حلق فوق طائرة ركائب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية كانت في طريقها من سينسيناتي في ولاية أهاويو إلى فينيكس في ولاية نيومكسيكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخ أم جسم فضائي؟.. بلاغ من قائد طائرة أميركية عن حادث غامض) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخ أم جسم فضائي؟.. بلاغ من قائد طائرة أميركية عن حادث غامض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).