خبير امني يحذر من هروب عناصر داعش من الطارمية الى مناطق حزام بغداد الغربية

2021/02/24 | 08:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من هروب عناصر داعش الارهابي من الطارمية الى مناطق اخرى في حزام بغداد وخاصة الغربية منها، لافتا الى ان بعض المناطق زراعية وتمتد لمساحات كبيرة وقد تكون حاضنة للمجاميع الارهابية.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “منطقة الرضوانية وابو غريب وابراهيم بن علي وكذلك الراشدية وامتداداتها الزراعية قد تكون حاضنة للارهاب، خاصة ان القوات الامنية دحرت داعش في الطارمية”.

زاضاف ان “الجهد الامني يجب ان يتركز في الايام المقبلة حول مناطق حزام بغداد الغربية والجنوبية الغربية وكذلك المحاذية للطارمية، لضمان عدم تواجد الارهابيين فيها”.

وبين ان “الارهاب غالبا مايستغل الاراضي الزراعية للاختباء عن انظار القوات الامنية، وبالتالي فأن حزام بغداد معظمه اراضي زراعية وخاصة الرضوانية والراشدية واليوسفية، اذ ينبغي ادامة زخم العمليات الامنية وتفعيل الجهد الاستخباري في تلك المناطق”.



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