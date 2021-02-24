الصحة: اللقاح لا يقي من كورونا بنسبة 100 بالمئة

2021/02/24 | 08:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، أن اللقاح لا يقي من فيروس كورونا بنسبة 100 بالمئة، مبينة أن ذلك يستدعى الاستمرار في ارتداء الكمامة بعد تلقي جرعات اللقاح.

وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توزيع اللقاح يفتقد الى العدالة والمساواة، إذ توجد 10 دول سيطرت على اكثر من 70 بالمئة من انتاج اللقاح، بينما هناك 130 دولة لم تصل اليها اللقاحات منها العراق".

وأضاف أن "الجميع يرغب بانتهاء هذا الكابوس لكن بشرطين؛ هما ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، مع وصول اعداد الملقحين الى اكثر من 80 بالمئة بالعالم"، لافتا الى أن "الفيروس يتعرض الى تحورات عديدة من اجل الدفاع عن نفسه والبقاء على قيد الحياة والعيش على الخلية الحية، اذ يتميز كورونا بقوته بالرغم من الطفرات الوراثية التي تطرأ عليه".

وتابع الساعدي ان "على الذين يتناولون جرعات اللقاح مستقبلاً الاستمرار بارتداء الكمامة لانها تعطي مأمونية كبيرة من الفيروس، لا سيما ان نسبة فعالية اللقاح تتراوح بين 70 – 90 بالمئة، بمعنى أن الـ10 بالمئة المتبقية تعرض المواطن للاصابة بشكل بسيط عند عدم التزامه بالوقاية الصحية".

وكان وزير الصحة حسن التميمي قد اوضح امس الثلاثاء، لوكالة الأنباء العراقية (واع) ان "الوزارة أنجزت الإجراءات الخاصة بوصول اللقاح ضد كورونا المهدى من الصين إذ إن شحنة اللقاحات ستصل في الأول من آذار المقبل، وسيتم بعدها توزيع اللقاح بحسب الفئات المشمولة"، مبيناً أن "هذه الوجبة هي الأولى وستتبعها وجبات أخرى".

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