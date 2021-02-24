مساهمة في دراسة الثورة السورية - محيي الدين محروس

2021/02/24 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس من الضروري تقديم الدراسات العلمية والسياسية للثورة السورية التي مرت بعدة مراحل، وكذلك العوامل الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية التي أثرت في مجراها وتطورها.



كذلك مواقع الخلل وعدم تحقيق أهدافها بعد!هل الثورة السورية هي ثورة؟ حسب التعريف المشترك للثورة يمكن القول: „ الثورة السياسية هي الحراك الجماهيري الواسع، الذي يعبر عن إرادته للتغير الجذري للنظام السياسي القائم ( الإطاحة ب ......





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