الصحة: 10 دول تسيطر على لقاحات كورونا

2021/02/24 | 08:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، أن اللقاح لا يقي من فيروس كورونا بنسبة 100 بالمئة ما يستدعى الاستمرار في ارتداء الكمامة بعد تلقي الجرعات.وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، في تصريح صحفي، إن “توزيع اللقاح يفتقد الى العدالة والمساواة، إذ توجد 10 دول سيطرت على أكثر من 70 بالمئة من […]

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