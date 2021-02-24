بتهمة البلاغ الكاذب.. القبض على شاب أميركي فبرك سببا عجيبا لتبرير غيابه عن العمل

2021/02/24 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتاد العديد من الموظفين والعمال اختلاق الكثير من الذرائع والحجج للتغيب عن وظائفهم أو التهرب من أداء بعض واجباتهم المهنية، ولكن بعضهم يتفتق ذهنهم عن أفكار خبيثة لا تخلو من الطرافة والغرابة.

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