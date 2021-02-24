وزارة العمل تعلن عن موعد إطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2021/02/24 | 09:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعي، اليوم الأربعاء، موعد إطلاق رواتب شبكة الحماية.وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة نجم العقابي، في تصريح صحفي، إن “الوزارة خاطبت وزارة المالية لاطلاق رواتب شبكة الحماية وذوي اللإعاقة والعمال المضمونين، التي اكدت أن توزيعها سيجري خلال يومين بموعده المحدد ومن دون أي تأخير”.وأكد العقابي على أن “الوزارة […]

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