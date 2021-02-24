الكاظمي وبايدن يؤكدان حماية البعثات الدبلوماسية

2021/02/24 | 09:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والامني وفي مجال مكافحة الارهاب.

وبحث رئيس مجلس الوزراء والرئيس الامريكي خلال الاتصال، استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالشكل الذي يسير بالعلاقة قدما، على اساس المصالح المشتركة وتعزيز السيادة الوطنية العراقية.

وتم التأكيد على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعرعة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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