2021/02/24 | 09:03 - المصدر: سومر نيوز
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تفاهمات عراقية - سعودية جديد.. تعرف على التفاصيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
ناقش العراق، ملف النقل البحري ودخول الشاحنات من وإلى السعودية، وذلك خلال اجتماع فرق التفاوض في لجن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفاهمات عراقية - سعودية جديد.. تعرف على التفاصيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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