تفاهمات عراقية - سعودية جديد.. تعرف على التفاصيل


تفاهمات عراقية - سعودية جديد.. تعرف على التفاصيل
2021/02/24 | 09:03 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

ناقش العراق، ملف النقل البحري ودخول الشاحنات من وإلى السعودية، وذلك خلال اجتماع فرق التفاوض في لجن...

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