تفاهمات عراقية - سعودية جديد.. تعرف على التفاصيل

2021/02/24 | 09:03 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

ناقش العراق، ملف النقل البحري ودخول الشاحنات من وإلى السعودية، وذلك خلال اجتماع فرق التفاوض في لجن...

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