الزاملي: تحالف الفتح لديه اصرار على عودة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

2021/02/24 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاض

بين النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، ان تحالف الفتح لديه اصرار كبير على تضمين فقرة عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي ضمن الموازنة.

وقال الزاملي لـ /المعلومة/، ان “موازنة 2019 تضمنت عودة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، وتحالف الفتح مارس ضغوط كبيرة في موازنة العام الجاري من اجل اعادة المفسوخة عقودهم والتي تصل اعدادهم الى 35 الف شخص”.

واضاف ان “هناك اصرار على ان تكون مادة ضمن موازنة 2021 خاصة بعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، اسوة باقرانهم في الوزارات الامنية الاخرى”.

واكد ان “الموازنة لن تكون خالية من عودة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، خاصة ان تحالف الفتح لديه اصرار كبير على ان تتضمن الموازنة عودة الاعداد المذكورة الى الخدمة من جديد”.



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