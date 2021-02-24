2021/02/24 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

1009 مشاهدة

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على ضرورة العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جو بايدن.

جاء ذلك في تغريدة للكاظمي، على حسابه بموقع "تويتر" تابعها NRT عربية، اليوم، 24 شباط 2021، حيث كتب رئيس الوزراء قائلا "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".

‏وأضاف "كما اكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على اساس السيادة الوطنية العراقية".

من جانبه أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي جوزيف بايدن، حيث جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع البيان أن "الجانبان بحثا تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والامني وفي مجال مكافحة الارهاب"، كما بحث رئيس مجلس الوزراء والرئيس الاميركي خلال الاتصال، استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالشكل الذي يسير بالعلاقة قدما، على اساس المصالح المشتركة وتعزيز السيادة الوطنية العراقية.

وأشار إلى انه "تم التأكيد على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعرعة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

فيما ذكر البيت الأبيض في بيان، أن "بايدن تحدث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأكد دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله، وأشاد بقيادة رئيس الوزراء العراقي، كما ناقشا الهجمات الصاروخية الأخيرة على العراقيين وأفراد التحالف واتفقوا على أن المسؤولين عن هذه الهجمات يجب أن يحاسبوا محاسبة كاملة".

وأوضح البيان، أن "بايدن وافق على البقاء على اتصال وثيق برئيس الوزراء خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما دار بين الكاظمي وبايدن خلال اتصال هاتفي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما دار بين الكاظمي وبايدن خلال اتصال هاتفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).