المساءلة والعدالة: حملة واسعة ستنطلق لاجتثاث البعث.. ماذا عن الاستثناءات؟

2021/02/24 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت هيئة المساءلة والعدالة، الأربعاء، عن خطوات جدية لتفعيل إجراءات المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث المنحل والمنظمات الإرهابية بشكل ينسجم مع طبيعة المرحلة.

وقال رئيس الهيئة باسم البدري، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 24 شباط 2021، إن "الاستضافة التي جرت في مجلس النواب بحضور اللجان النيابية المختصة، شملت الهيئة ودائرة الأحزاب ومفوضية الانتخابات، وكان التركيز على تطبيق الإجراءات وعدم السماح بأي تدخلات سياسية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ قانون حظر حزب البعث، وهناك توجه لتكون هيئة الاجتثاث معنية بتنفيذه".

وأضاف، أن "الهيئة بدأت مراجعة دقيقة وفعّالة للإجراءات السابقة ومتابعة عمل الوزارات وكل من اتخذ بحقه إجراء، لمعرفة مدى التزام تلك الوزارات بتنفيذ ذلك".

وأكد أن "هيئة المساءلة والعدالة/ الاجتثاث، باشرت إلغاء جميع طلبات الاستثناء من إلاجراءات، لكون تلك الطلبات لم يصادق عليها مجلس النواب".

وأشار البدري، إلى أن "الهيئة ستنفذ حملة واسعة لمتابعة الموضوع مع الوزارات، وسيجري استدعاء اللجان المحلية لاجتثاث البعث في الوزارات والجهات الحكومية، وسنطلب منها تقارير لمعرفة مدى التزام هذه الوزارات بتنفيذ إجراءات المساءلة".

كما حذر من أن "أية جهة تتأخر بتنفيذ ذلك، إذ ستجري ملاحقتها جزائيا"، لافتا الى أن "الهيئة ستبدأ بالوزارات المهمة، مثل الداخلية والدفاع والتعليم العالي والأجهزة الحساسة في الدولة، وسنعرض تباعاً نتائج العمل بتقارير مفصلة أمام الإعلام والرأي العام".

وأوضح ان "هناك إجراءات واسعة لهيئة الاجتثاث في هذا المجال في الأيام المقبلة".

من جانبه أفاد المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع، قائلا "لا نستطيع القول إن مؤسسات الدولة خالية من البعثيين، لأن القانون حدد بعض الدرجات التي يمكن استمرارها في مؤسسات الدولة ولكن وفق شروط".

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