 غدا.. البرلمان يستضيف مستشار الأمن القومي لبحث زيادة اعداد الناتو

2021/02/24 | 09:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف مصدر نيابي، الأربعاء، عن استضافة لجنة الأمن والدفاع النيابية مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي لبحث زيادة اعداد قوات حلف الناتو.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ستستضيف يوم الخميس المقبل مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي لبحث زيادة قوات حلف الناتو التي الإعلان عنها مؤخرا”.

وأشار المصدر إلى “وجود توجه نيابي بعدم السماح بوجود أي قوات اجنبية ومنها حلف الناتو تحت ذريعة تدريب القوات العراقية”.



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