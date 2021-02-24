صحة كركوك : لاصحة لاصابة اطفال بفيروس كورونا من السلالة الجديدة

2021/02/24 | 09:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مدير عام صحة كركوك عن عدم صحة تسجيل ست اصابات لاطفال بفيروس كورونا من السلالة الجديدة .وقال الدكتور نبيل حمدي ،لقد سجلنا خلال 24 ساعة الماضية اصابة 6 اطفال دون 15 عاما بفيروس كورونا لكنها ليست من السلالة الجديده .واضاف ارسلنا الفحوصات الى وزارة الصحة كوننا لا تتوفر لدينا اجهزة الكشف للسلالة الجديده .واشار الى ان كركوك سجلت قرابة 75اصابة جديده ليكون اجمالي اصابات كركوك 35588 بينما كانت عدد الفحوصات اليوم 3192..محذرا من استمرار ابقاء طرق كركوك مفتوحه مع اقليم كردستان الذي لم يلتزم بقرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية وفرض حظر التجوال ./انتهى

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