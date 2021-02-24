مدفعية الحشد تستهدف تجمعاً لعناصر التنظيم شرق صلاح الدين (صور)

2021/02/24 | 09:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية اعلام هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عن معالجة مدفعية الحشد تجمعاً لعناصر "داعش" شرق محافظة صلاح الدين.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2021)، ان "مدفعية الحشد الشعبي ومدفعية اللواء 22 بالحشد، عالجت تجمعا لعناصر داعش شرق محافظة صلاح الدين".

واشار البيان الى ان "عناصر لداعش كانت تتجمع في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين رصدتها قوات الحشد المرابطة في القضاء".

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