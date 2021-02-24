2021/02/24 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن معالجة مدفعية الحشد تجمعا لعناصر داعش شرق محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مدفعية الحشد الشعبي ومدفعية اللواء 22 بالحشد عالجت، اليوم، تجمعا لعناصر داعش شرق محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن عناصر لداعش تجمعوا في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين رصدتها قوات الحشد المرابطة في القضاء”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفعية الحشد تعالج تجمعا لعناصر داعش شرق صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفعية الحشد تعالج تجمعا لعناصر داعش شرق صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).