تركيا تسجل 75 وفاة و9107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2021/02/24 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 75 وفاة و9107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28213، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2655633.وأشارت إلى أن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس وصلت إلى 2534996، بعد تسجيل 5546 […]

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