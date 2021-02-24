تأخر موازنة 2021

2021/02/24 | 09:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي – محلل اقتصادي:

اذا كانت الموازنة تتطلب

3 اشهر لتحضيرها

3 اشهر لاقرارها في مجلس الوزراء

3 اشهر لمناقشتها في اروقة مجلس النواب

فالافضل الشروع بموازنة 2022 من الان لاقرارها في بداية السنة القادمة.

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