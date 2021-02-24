2021/02/24 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، اوليات عقد تشغيل معمل أوكسجين مستشفى ميسان للطفل والولادة؛ لوجود شبهة مُخالفاتٍ شابت العقد.وقالت الدائرة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بانتقال فريق من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان الى دائرة صحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غش في التنفس..



النزاهة تضبط مخالفات في معمل أوكسجين بمستشفى ميسان للطفل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غش في التنفس.. النزاهة تضبط مخالفات في معمل أوكسجين بمستشفى ميسان للطفل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غش في التنفس.. النزاهة تضبط مخالفات في معمل أوكسجين بمستشفى ميسان للطفل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).