معهد البترول الأميركي: زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأسبوع الماضي

2021/02/24 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي الاربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع تقليص شركات التكرير النشاط بسبب موجة من البرد القارس ضربت منطقة ساحل الخليج الأمريكي.

وزادت مخزونات الخام بمقدار مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير شباط لتصل إلى حوالي 469 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 5.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن استهلاك مصافي التكرير من الخام هبط 2.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 66 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 3.7 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجعت بمقدار 521 ألف برميل يوميا.

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