استرداد 4 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الإعانات الاجتماعية

2021/02/24 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استرداد نحو 4 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الاعانات الاجتماعية.

وقالت المدير العام لدائرة الصندوق في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل جاكلين صليوا في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاموال المستردة لصندوق الحماية الاجتماعية بلغت نحو 4 مليارات دينار لشهر كانون الثاني الماضي".

واضافت أن "دائرة الصندوق مستمرة في استرداد الاموال من المتجاوزين على الاعانة وبوتيرة متصاعدة تنفيذا لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي القاضية بالاسراع في انهاء ملف استرداد الديون وحسم التجاوزات على المال العام".

وكان مجلس الوزراء قد عدل القرار رقم (110) لسنة 2011 الخاص بمعالجة التجاوزات على رواتب الاعانة الاجتماعية ومدد بموجبه مدة تقسيط الدفع الى عشر سنوات بدلا من خمس.

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