كردستان تفرض غرامات للحد من تفشي كورونا

2021/02/24 | 09:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة داخلية اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما فرضت غرامات على المخالفين تصل إلى مليوني دينار.وقالت الوزارة في بيان، إن “اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا أصدرت قرارات بهدف الحفاظ على الامن الصحي في اقليم كردستان”، مبينة أن “دوام المدارس والجامعات والمعاهد ستستمر مع الالتزام الكامل بالإجراءات […]

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