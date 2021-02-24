الزوراء والشرطة يختتمان الجولة 20 من الدوري الممتاز.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

2021/02/24 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تختتم اليوم الاربعاء (24 شباط 2021)،منافسات الجولة (20) لدوري الكرة الممتاز بإقامة أربع مباريات، بينها لقاء جماهيري يجمع الزوراء بالشرطة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب الشعب الدولي.

مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أربيل - الامانة - الساعة الواحدة ظهراً - تنقل مباشرة على قناة الشباب سبورت

الحدود - الميناء - الساعة الثانية ظهرا - تسجل وتبث مساءً على قناة الشباب سبورت

نفط البصرة - الطلبة - الساعة الثالثة ظهراً - تنقل مباشرة على قناة الشباب سبورت

الزوراء والشرطة - الساعة الخامسة عصراً - تنقل مباشرة على قناة الشباب سبورت

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