طيران الجيش يوجه ثلاث ضربات جوية لتجمعات داعش في ديالى

2021/02/24 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بتنفيذ الطيران الحربي ضربات جوية ضد أوكار داعش الإرهابي في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطيران الحربي قصف 3 مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في عمق زور شيخ بابا في أطراف ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأضاف، أن "القصف كان عنيفا دون معرفة حجم الخسائر في صفوف تنظيم داعش الذي تنشط خلاياه في الزور، بسبب كثرة الأشجار والادغال".

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