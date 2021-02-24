2021/02/24 | 09:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية اعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن معالجة مدفعية الحشد تجمعاً لعناصر “داعش” شرق محافظة صلاح الدين.وذكرت المديرية في بيان، ان “مدفعية الحشد الشعبي ومدفعية اللواء 22 بالحشد، عالجت تجمعا لعناصر داعش شرق محافظة صلاح الدين”.واشار البيان الى ان “عناصر لداعش كانت تتجمع في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفعية الحشد الشعبي تستهدف تجمعاً لعناصر داعش شرقي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفعية الحشد الشعبي تستهدف تجمعاً لعناصر داعش شرقي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).