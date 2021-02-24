الحشد الشعبي يقصف تجمعا لداعش شرقي صلاح الدين

2021/02/24 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، قصف تجمع لعصابات داعش شرقي صلاح الدين.

مديرية إعلام الحشد الشعبي ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مدفعية الحشد واللواء 22 قصفا تجمعا لعناصر داعش في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، مبينة ان "عملية القصف جاءت بعد رصد التجمع من قبل قوات الحشد المرابطة في المنطقة".

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