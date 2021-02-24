سلف للموظفين تبدأ من 15 الى 25 مليون دينار… هذه شروطها ؟

2021/02/24 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد اليوم الاربعاء الموافق ٢٤شباط ٢٠٢١ عن الضوابط والضمانات والية التقديم الخاصة بقروض ذوي المهن الطبية من الموظفين

واوضح المكتب الاعلامي ان القرض يوثق بموجب عقد بين المصرف المقرض والمقترض.

واضاف ان التعليمات حددت الضمانة حسب المبلغ الممنوح وتضمنت توثيق المبلغ الذي يتراوح ما بين (15-25) بكفالة كفيل موظف مثبت على الملاك الدائم وكفالة موظفين عدد (٢) لمبلغ يتراوح ما بين (26-40) مليون دينار ويمنح مبلغ (41-100) مليون دينار بكفالة كفيل بالاضافة الى ضمانة عقارية ترهن لصالح المصرف .

علما ان المصرف وفي وقت سابق اعلن عن منح قروض تصل الى (100) مليون دينار لذوي المهن الطبية من الموظفين ويكون التقديم من خلال مراجعة فروع المصرف.

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