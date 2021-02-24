2021/02/24 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن انفجار ثلاث عبوات ناسفة استهدفت محالا لبيع الخمور في منطقتين ببغداد.وقال المصدر لنينا ان عبوتين ناسفتين استهدفتا محلين لبيع المشروبات الكحولية في منطقة بالاعظمية واخرى استهدفت ايضا محلا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة في الساعات الاولى من اليوم الاربعاء مما ادى الى اضرار مادية فقط دون بشرية./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار ثلاث عبوات ناسفة استهدفت محالا لبيع الخمور في منطقتين ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار ثلاث عبوات ناسفة استهدفت محالا لبيع الخمور في منطقتين ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).