صحف الاربعاء تتابع الاتصال الهاتفي بين بايدن والكاظمي .. وتجدد القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء

2021/02/24 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ..وتجدد القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء.فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى لكاظمي،تلقى مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن.واضافت الصحيفة جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والامني وفي مجال مكافحة الارهاب.واشارت الصحيفة الى ان رئيس مجلس الوزراء والرئيس الامريكي بحثا خلال الاتصال، استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالشكل الذي يسير بالعلاقة قدما، على اساس المصالح المشتركة وتعزيز السيادة الوطنية العراقية..وتم التأكيد على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعرعة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.الى ذلك قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ان البعثات الدبلوماسية في العراق تواجه مخاطر جسيمة، ولاسيما بعد تجدد القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء امس الاول، وتسجيل خسائر مادية اثر احتراق ست عجلات داخل احدى المقار القريبة من السفارة الامريكية في بغداد .واضافت الصحيفة لقد استهجنت اوساط سياسية هذا الاستهداف ورأت ان ارهاب المدنيين عمل غير مسوغ وسيؤدي الى نتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع بلا استثناء.واعلنت قيادة العمليات المشتركة، ان (الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء أنطلقت من منطقة الكرادة)، في حين اكدت مصادر امنية (العثور على منصة اطلاق الصواريخ في منطقة السلام المعروفة بالطوبجي).واوضحت الصحيفة ان خلية الاعلام الامني اكدت ان (الصاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات وان المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن تلك الهجمات.مضيفة (من خلال التدقيق اتضح سقوط ثلاثة صواريخ، صاروخان منها سقطا على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية ، وكان انطلاقها من حي السلام نتج عنها أضرار في اربع عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد).وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،اكد أن «أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وأن الصواريخ التي وصفها بـ»العبثية» هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، فيما اعلن أن احتياطي النقد الأجنبي للعراق سيصل إلى 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي.ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان قوله إن «رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ثمن خلال جلسة مجلس الوزراء، الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي»، مؤكدا «نقيّم عاليا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه، وتصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء».وركزت الصحيفة على قول الكاظمي أن «العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره..ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلا ونهارا في ملاحقة خلايا الإرهاب»، مبينا أن «أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن اجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام».وشددت الصحيفة على تاكيده أن «نفوسا ضعيفة كانت تترقب انهيار الوضع الاقتصادي منذ شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة»، موضحا أنه «بعد أن كان مهددا بالانهيار، احتياطي النقد الأجنبي للعراق أخذ بالتصاعد، ومن المتوقع له أن يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف، كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل»../انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف الاربعاء تتابع الاتصال الهاتفي بين بايدن والكاظمي .. وتجدد القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف الاربعاء تتابع الاتصال الهاتفي بين بايدن والكاظمي .. وتجدد القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).