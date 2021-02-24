مصرف الرشيد يحدد آلية التقديم على قروض ذوي المهن الطبية

2021/02/24 | 09:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن الضوابط والضمانات والية التقديم الخاصة بقروض ذوي المهن الطبية من الموظفين.وقال المصرف في بيان، ان “القرض يوثق بموجب عقد بين المصرف المقرض والمقترض”.واضاف ان “التعليمات حددت الضمانة حسب المبلغ الممنوح وتضمنت توثيق المبلغ الذي يتراوح ما بين (15-25) بكفالة كفيل موظف مثبت على الملاك الدائم وكفالة […]

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