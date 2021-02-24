بايرن ميونيخ يهزم لاتسيو في عقر داره ويضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2021/02/24 | 09:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع بايرن ميونيخ الألماني قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه لاتسيو الإيطالي 4-1 الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

وسجّل للعملاق البافاري كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9) والإنكليزي جمال موسيالا (24) ولوروي ساني (42) وفرانسيسكو أتشيربي (47 خطأ في مرمى فريقه) في حين وقّع الأرجنتيني خواكين كوريا (49) هدف “النسور” الوحيد.

ويتواجه الفريقان من جديد في مباراة العودة يوم 17 أذار/مارس المقبل على أرضية ملعب “أليانز أرينا”.

بايرن يكشّر عن أنيابه

كشّر بايرن ميونيخ الألماني عن أنيابه وأثبت أنه لا يزال الرقم الصعب في القارة العجوز رغم بعض التعثر المحلي مؤخرا إن كان في الكأس أو الدوري، وذلك بفوزه على لاتسيو الإيطالي في معقله 4-1 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لأمجد الكؤوس الأوروبية.

ودخل حامل اللقب لقاءه مع فريق العاصمة الإيطالية الذي يتواجد في أحد الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى موسم 1999-2000، على خلفية تعادل وهزيمة في الدوري المحلي أمام أرمينيا بيليفيلد (3-3) وإينتراخت فرانكفورت (1-2)، ليضيف هاتين النتيجتين إلى تنازله عن لقب الكأس بخروجه من الدور الثاني على يد فريق من الدرجة الثانية.

لكن يبدو أن التوبيخ الذي وجهه رئيس النادي البافاري كارل هاينتس رومينيغيه إلى بعض اللاعبين، لاسيما المعنيين بالشق الدفاعي الذي كلف الفريق 31 هدفا في 22 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري المحلي، أعطى ثماره الثلاثاء في العاصمة الإيطالية حيث حسم بايرن اللقاء في شوطه الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.

وقطع بايرن الذي يستضيف الإياب في 17 الشهر المقبل، بهذا الانتصار الكبير خارج ملعبه أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي، محافظا في الوقت ذاته على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة القارية منذ إياب الدور ذاته لموسم 2018-2019 حين خسر أمام ليفربول الإنكليزي.

وفي ظل الغيابات الكثيرة التي شملت توماس مولر والفرنسي بنجامان بافار لإصابتهما بفيروس كورونا والفرنسي الآخر كورنتان توليسو والبرازيلي دوغلاس كوستا وسيرج غنابري للإصابة، لجأ مدرب بايرن هانزي فليك إلى الشاب الإنكليزي-الألماني جمال موسيالا الذي يحتفل بعد ثلاثة أيام بميلاده الـ18، للعب في خط الوسط وكان موفقا في خياره إذ سجل الهدف الثاني.

وفي الجهة المقابلة، شارك الأرجنتيني ماتيو موساتشيو أساسيا في دفاع فريق المدرب سيموني إينزاغي في ظل إصابة البرازيلي لويز فيليبي والروماني ستيفان رادو، أمام الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا.

ليفاندوفسكي يتفوّق على راوول

واستهل بايرن اللقاء بأفضل طريقة، إذ وبعد أن كان الأكثر خطورة منذ صافرة البداية نجح في افتتاح التسجيل مستغلا خطأ فادح من موساتشيو في تمرير الكرة أمام منطقة فريقه، فخطفها ليفاندوفسكي وتلاعب برينا قبل أن يسدد في الشباك الخالية (9).

ورفع البولندي رصيده إلى 32 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات و72 بمجمل مسيرته في المسابقة، لينفرد بالمركز الثالث الذي كان يتشاركه مع الإسباني راوول غونساليس وخلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (134) والأرجنتيني ليونيل ميسي (119).

وحاول لاتسيو العودة سريعا إلى اللقاء لكنه عجز عن الوصول إلى شباك الحارس مانويل نوير، ثم أحبطت عزيمته تماما عندما باغته بايرن بهدف ثان عبر الشاب موسيالا الذي وصلته الكرة من ليون غوريتسكا إثر مجهود مميز للكندي ألفونسو ديفيس، فسددها من مشارف المنطقة إلى يمين رينا (24).

وبات جمال موسيالا أصغر لاعب إنكليزي يسجل في دوري أبطال أوروبا عن عمر ناهز 17 عاما و363 يوما كما أنه أصغر مسجل لفريق ألماني في أمجد الكؤوس الأوروبية.

وحاول إينزاغي تدارك الموقف، فأخرج موساتشيو وزج بالبوسني سناد لوليتش (31)، لكن شيئا لم يتغير بل كاد لاتسيو يتلقى الهدف الثالث بعد خطأ في تشتيت الكرة من رينا، إلا أن الإسباني عوّض بصدّه تسديدة ليفاندوفسكي (35).

واستفاق لاتسيو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن من دون نجاعة أمام المرمى، فدفع الثمن بهدف ثالث من هجمة مرتدة إثر توغل من الفرنسي كينغسلي كومان على الجهة اليسرى قبل أن يتلاعب بالمدافع ويمرر لسانيه الذي أودعها شباك رينا (42).

وبدأ بايرن الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وأضاف الهدف الرابع بهدية من فرانشيسكو أتشيربي الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه لحظة اعتراض كرة سانيه (47)، إلا أن لاتسيو قلّص الأضرار بعد ثوان بفضل الأرجنتيني خواكين كوريا بعد مجهود فردي رائع (49).

وحاول لاتسيو جاهدا البقاء على قيد الحياة في هذه المواجهة، لكن رجال فليك أحبطوه وكانوا حتى قريبين من هدف خامس لولا تصدي رينا لليفاندوفسكي (80).

يذكر أنّ يوشوا كيميش بات اللاعب الأكثر فوزا في أول 50 مباراة له في دوري أبطال أوروبا (38 فوزا).

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