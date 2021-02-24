التربية عن مصير السنة الدراسية: ماضون في اكمال المهمة الكترونياً

2021/02/24 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة التربية، الاربعاء، مضيها في اكمال السنة الدراسية، مشيرة الى ان المنظومة التعليمية أمام مهمة صناعة مجتمع مُتسلح بالعلم والمعرفة.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2021)، ان "وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي أكد على ان الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع شركائها الداعمين لها لإكمال العام الدراسي وخاصةً بعد تفشي جائحة "كورونا" التي عصفت بالنظام التعليمي في جميع دول العالم بغية إعداد وصناعة جيل قوي من أبنائنا سواعد الغد ليقودوا المرحلة ويسهموا في نهضة وطنهم ومجتمعهم متسلحين بالعلم والمعرفة".

وأوضح اللامي ان "هناك تحديات كثيرة تُحيط بالمنظومة التعليمية في هذه المرحلة الحرجة، أذ يتطلب من الجميع التكاتف من اجل تهيئة البيئة المحفزة للمعلم والطالب لتحقيق الهدف المنشود والحث على اتباع التعليم (عن بُعد) في ظل الظرف الراهن، فضلاً عن المنصات التعليمية الأخرى".

وبين ان "التعليم الحقيقي يُعد أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان العراقي والوصول إلى المعرفة وبناء الشخصية السوية القادرة على العطاء".

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