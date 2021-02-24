بايدن يتباحث مع الكاظمي حول الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية في العراق

2021/02/24 | 09:56 - المصدر: فرانس 24

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في أول اتصال له مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجمات الصاروخية التي استهدفت خلال الأسبوع الجاري سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وشدد على ضرورة "محاسبة المسؤولين" عنها. وأكد بايدن على دعم الولايات المتحدة "لسيادة العراق واستقلاله وأشاد بقيادة رئيس الوزراء".

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