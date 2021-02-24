مصرف الرشيد يعلن الضوابط والضمانات الخاصة بمنح قروض ذوي المهن الطبية

2021/02/24 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، عن الضوابط والضمانات وآلية التقديم الخاصة بقروض ذوي المهن الطبية من الموظفين.

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