مصادر: فنزويلا وإيران تتبادلان وقود الطائرات وبنزين السيارات

2021/02/24 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن فنزويلا ترسل شحنات من وقود الطائرات إلى إيران في مقابل واردات من البنزين يحتاجها بشدة البلد الواقع في أميركا الجنوبية، وذلك في إطار اتفاق مقايضة توصلت إليه شركتا النفط الحكوميتين في البلدين.

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