ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين الكاظمي و بايدن؟

2021/02/24 | 09:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الاميركي جو بايدن، الاربعاء، رفض محاولات زعزعة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة، وأهمية حماية البعث...

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