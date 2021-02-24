الصحة العراقية: توزيع اللقاح يفتقد الى العدالة والمساواة

2021/02/24 | 09:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في حديث صحفي، ان "توزيع اللقاح يفتقد الى العدالة والمساواة، إذ توجد 10 دول سيطرت على اكثر من 70 بالمئة من ...

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