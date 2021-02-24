2021/02/24 | 09:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية اعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن معالجة مدفعية الحشد تجمعاً لعناصر “داعش” شرق محافظة صلاح الدين.وذكرت المديرية في بيان، ان “مدفعية الحشد الشعبي ومدفعية اللواء 22 بالحشد، عالجت تجمعا لعناصر داعش شرق محافظة صلاح الدين”.واشار البيان الى ان “عناصر لداعش كانت تتجمع في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين رصدتها قوات الحشد المرابطة في القضاء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدفعية الحشد تستهدف تجمعاً لعناصر داعش شرقي صلاح الدين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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