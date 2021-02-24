التربية: ماضون في اكمال المهمة الكترونياً

2021/02/24 | 10:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، مضيها في اكمال السنة الدراسية، مشيرة الى ان المنظومة التعليمية أمام مهمة صناعة مجتمع مُتسلح بالعلم والمعرفة.وذكرت الوزارة في بيان، ان “وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي أكد على ان الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع شركائها الداعمين لها لإكمال العام الدراسي وخاصةً بعد تفشي جائحة “كورونا” التي عصفت بالنظام التعليمي في جميع دول العالم بغية إعداد وصناعة جيل قوي من أبنائنا سواعد الغد ليقودوا المرحلة ويسهموا في نهضة وطنهم ومجتمعهم متسلحين بالعلم والمعرفة”.وأوضح اللامي ان “هناك تحديات كثيرة تُحيط بالمنظومة التعليمية في هذه المرحلة الحرجة، أذ يتطلب من الجميع التكاتف […]

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