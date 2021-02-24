أنقرة تنشر اعترافات اثنين من العمال الكردستاني: تلقينا اوامر بقتل الجنود إذا اقتربت القوات التركية

2021/02/24 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات التركية، اعتقال شخصين من حزب العمال الكردستاني، اعترفا بصدور أوامر مسبقة من قيادات المنظمة بإعدام المواطنين الـ 13 الذين كانوا محتجزين في منطقة غارا شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، أن "وزارة الدفاع التركية، نشرت مقطعا مصورا لاعترافات الإرهابيين، اللذين ألقي القبض عليهما خلال عملية مخلب النسر 2".

وأضافت، أن الشخص الأول، "دوغان غجال الذي يحمل الاسم الحركي مركاز بوطان، اعترف أنه انضم لمنظمة بي كا كا الانفصالية عام 2014"، مشيراً إلى أنه "كان موجودا عند المواطنين المحتجزين داخل مغارة في منطقة غارا، وسلم نفسه للقوات التركية".

وأوضح غجال، أن "المسؤول الذي يحمل الاسم الحركي سوريج أبلغه بأن القائد الميداني في منطقة غارا جمعة بيليكي أصدر تعليمات بقتل جميع الرهائن في حال تم تنفيذ عملية عسكرية ضدهم".

وبحسب ما نقلته الأناضول، فإن "شروان قورقماز الذي يحمل الاسم الحركي عثمان أجر، قال إنه انضم لمنظمة "بي كا كا" عام 2012".

ولفت قورقماز إلى أنه "كان يؤدي مهامه في سجن غارا خلال عام 2020"، مبيّناً أن "أوامر صدرت بإعدام الرهائن في حال تم تنفيذ عملية ضدهم ولم تأتهم قوات للدعم، وصدرت تعليمات بقتل جميع الرهائن الأتراك من العسكريين والشرطة".

وكانت القوات التركية، قد أعلنت العثور على جثامين 13 شخصا لدى مداهمة إحدى مغارات حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا بإطار عملية "مخلب النسر 2" التي استمرت بين 10 ـ 14 شباط الجاري.

وكانت تركيا قد أطلقت عمليات أمنية في العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهاب، ومن بين العمليات، كانت تركيا تشن غارات جوية متكررة على أراضي شمال العراق، ما تسبب بنزوح العديد من المواطنين الذين يقطنون القرى المتعرضة لقصف الطائرات التركية.

وتسببت بعض الغارات بمقتل وإصابة العديد من المواطنين العراقيين، بعضها أدت إلى مقتل بعض العناصر من قوات حرس الحدود العراقية.

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