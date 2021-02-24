2021/02/24 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ٱصدرت وزارة الداخلية في ٳقليم كوردستان بياناً من ثلاث عشرة نقطة تضمنت ٳجراءات جديدة لمواجهة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا ومنها الحد من دخول المسافرين من بقية المحافظات العراقية ٳلی ٳقليم كوردستان باستثناء الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية ٳضافة ٳلی القادمين … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية كردستان تشدد الاجراءات للحد من انتشار كورونا من ضمنها الحد من دخول المسافرين من المحافظات العراقية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية كردستان تشدد الاجراءات للحد من انتشار كورونا من ضمنها الحد من دخول المسافرين من المحافظات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).