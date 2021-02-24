تشيلسي يتخطى اتلتيكو في دوري الابطال

2021/02/24 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

حقق فريق تشيلسي، فوزًا ثمينًا على خصمه فريق أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلاقى الفريقان في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية، حيث فاز تشيلسي بهدف دون رد.

واستضاف المباراة ملعب أرينا ناسيونالا في العاصمة المجرية بوخاريست بدلًا من إسبانيا بسب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة خلال معظم دقائقه، حتى تمكن أوليفيه جيرو من تسجيل هدف فوز تشيلسي في الدقيقة 71.

هدف جيرو جاء بطريقة مقصية رائعة لتسكن الكرة شباك أصحاب الأرض.

ولم يحتسب حكم المباراة الهدف في البداية، ولجأ إلى تقنية الفيديو والتي أقرت بصحته.

وستُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 اذار القادم.



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