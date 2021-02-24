الشرطة الايرانية تحبط محاولة تفجير انتحاري وسط طهران

2021/02/24 | 10:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال “إرهابي” كان يرتدي سترة ناسفة ويحمل سلاحا قبل تنفيذه تفجيرا انتحاريا عند أحد مداخل العاصمة طهران.وقال رحيمي في تصريح صحفي، انه “كان هذا الإرهابي يحمل أسلحة وسترة ناسفة ومواد حارقة وأجهزة تحكم عن بُعد ومعدات أخرى، وتم اعتقاله خلال عملية دقيقة […]

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