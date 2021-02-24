الموارد المائية تكشف عن معدل مساهمتها في إنتاج الطاقة الكهربائية

2021/02/24 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن معدل مساهمتها في انتاج الطاقة الكهربائية، فيما أعلنت عن إدراج مشاريع جديدة ضمن خطة 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معدل مساهمة وزارة الموارد المائية بحجم الطاقة الكهربائية المنتجة من المياه يختلف من سنة الى اخرى"، مبيناً أن "المعدل يتراوح بين 600 الى ألف ميغاواط، وكمعدل ثابت يصل تقريباً إلى 700 ميغاواط".

وبشان مشاريع الوزارة، أوضح راضي أن "المشاريع التي أقرت من قبل مجلس الوزراء تم تضمينها في موازنة 2021 والوزارة في طور إدراجها ضمن خطة العام الحالي"، لافتاً إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً بين وزارة الموارد المائية ووزارة التخطيط بشأن مشاريع عدة منها خارطة الأساس وقناة البدعة وتحويلها الى قناة انبوبية وسد مكحول وغيرها من المشاريع الستراتيجية المهمة التي كان يفترض لها أن تدرج ضمن خطة 2021".

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